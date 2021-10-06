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Antalya'da Amatör Spor Haftası kutlanıyor - Son Dakika

Antalya'da Amatör Spor Haftası kutlanıyor

06.10.2021 13:33
Antalya'da Amatör Spor Haftası kutlanıyor

Amatör Spor Haftası münasebetiyle Antalya'da etkinlikler düzenlendi.

Amatör Spor Haftası münasebetiyle Antalya'da etkinlikler düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konyaaltı Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilen programda, çeşitli spor branşlarında gösteriler gerçekleştirildi. Konyaaltı Varyant'taki kortej yürüyüşü de ilgi çekti.

Kumluca Yüzme Havuzu'nda ise 7-17 yaş arasındaki öğrencilerin katıldığı yüzme şenliği organize edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, her yaştan insanın spor yapabilmesini istediklerini belirtti.

Amatör Spor Haftası'yla düzenli fiziksel aktivitelerin oluşturulmasını özendirmenin yan sıra yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmanın amaçlandığını kaydeden Gürhan, sporseverleri 10 Ekim'e kadar sürecek etkinliklere davet etti.

Gürhan, hafta boyunca düzenlenecek müsabakalarda dereceye girecek sporcuların ödüllendirileceğini sözlerine ekledi.

Antalya'da Amatör Spor Haftası kutlanıyor
Antalya'da Amatör Spor Haftası kutlanıyor
Antalya'da Amatör Spor Haftası kutlanıyor

Konyaaltı, Antalya, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalya'da Amatör Spor Haftası kutlanıyor - Son Dakika Spor


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