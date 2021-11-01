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Antalyaspor Triatlon Takımı, 'IRONMAN 70.3 Turkey' yarışında başarılı oldu - Son Dakika

Antalyaspor Triatlon Takımı, 'IRONMAN 70.3 Turkey' yarışında başarılı oldu

01.11.2021 17:48
Antalyaspor Triatlon Takımı, 'IRONMAN 70.3 Turkey' yarışında başarılı oldu

Antalyaspor Triatlon Takımı 31 Ekim Pazar günü Land of Legends'ta düzenlenen 'IRONMAN 70.3 Turkey' yarışına katıldı.

Antalyaspor Triatlon Takımı 31 Ekim Pazar günü Land of Legends'ta düzenlenen 'IRONMAN 70.3 Turkey' yarışına katıldı. 2 bini uluslararası profesyonellerden olmak üzere yaklaşık 3 bine yakın triatletin katıldığı çekişmeli bir yarış yaşandı.

Bir sporcunun durmaksızın 1.9 kilometre yüzme, 90 kilometre bisiklet ve 21 kilometre koşu performansını sergilediği Ironman yarışı yağmurlu ve rüzgarlı bir havada, dalgalı bir denizde başladı. Bisiklet etabında ise yağışlı havanın oluşturduğu zemin koşulları rüzgarın da iyice artması ile birlikte sporcuları zorladı. Güneş altında gerçekleşen ve zorlu bir etap olan koşu etabı ile tamamlanan yarışta sporcular başarılı dereceler elde etti.

Tüm bu mesafeleri tek başına koşan sporculardan Nuri Acar, toplam 4 saat 14 dakikada varış çizgisini görerek kategorisinde 3. olarak bronz madalya kazandı. Yine bir diğer sporcu Bahadır Tama da kendi kategorisinde, 4 saat 4 dakikada etapları tamamlayarak kategorisinde 2. oldu ve gümüş madalya kazandı. Bununla birlikte Bahadır Tama'nın elde ettiği süre, yarıştaki Türk sporcular arasındaki en iyi derece olarak kayıtlara geçti ve sporcu ülke kategorisinde birinci oldu. "Bayrak Yarışı" olarak da bilinen Relay yarışlarında erkek takımı kategorisinde 3. oldu ve bronz plaket aldı. Kadın takımı ise kategorisinde 4. oldu. Etkinlik sonrası açıklanan sonuçlara göre başarılı sporculardan Nuri Acar ve Bahadır Tama; bu yarıştaki dereceleri ile 2022 Ironman Dünya Şampiyonasına katılma hakkı kazandı. - ANTALYA

Antalyaspor Triatlon Takımı, 'IRONMAN 70.3 Turkey' yarışında başarılı oldu
Antalyaspor Triatlon Takımı, 'IRONMAN 70.3 Turkey' yarışında başarılı oldu
Antalyaspor Triatlon Takımı, 'IRONMAN 70.3 Turkey' yarışında başarılı oldu
Antalyaspor Triatlon Takımı, 'IRONMAN 70.3 Turkey' yarışında başarılı oldu
Antalyaspor Triatlon Takımı, 'IRONMAN 70.3 Turkey' yarışında başarılı oldu
Antalyaspor Triatlon Takımı, 'IRONMAN 70.3 Turkey' yarışında başarılı oldu

Antalyaspor, Triatlon, Turkey, Ekim, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor Triatlon Takımı, 'IRONMAN 70.3 Turkey' yarışında başarılı oldu - Son Dakika Spor


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