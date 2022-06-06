"Spor Aşkı Engel Tanımaz" tırı Kocaeli'ye ulaştı

"Spor Aşkı Engel Tanımaz" projesi kapsamında Kocaeli'deki 10 özel eğitim okuluna dağıtılacak spor malzemelerini taşıyan tır kente ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen proje çerçevesinde, Ankara'dan özel eğitim öğrencileri için gönderilen spor malzemeleri Kocaeli'ye getirildi.

Kentteki 10 okula dağıtılacak 845 spor malzemesini taşıyan tır, Kocaeli Valiliği Kampüsü'nde Vali Seddar Yavuz ve öğrenciler tarafından karşılandı.

Vali Yavuz, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen proje kapsamında 81 ilde özel sporculara malzeme desteği sağlandığını söyledi.

Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle özel sporcuların başta olimpiyatlar olmak üzere dünya ve Avrupa şampiyonalarında önemli başarılar elde etmeye başladığını ve bu başarıların kalıcı hale geldiğini vurgulayan Yavuz, "Engellilerimizi her daim destekliyor, onların yanında olmaya özen gösteriyoruz. Valilik olarak da 'Gönülden Gönüle' projesi kapsamında engelli kardeşlerimizi evlerinde ziyaret ediyor, ihtiyaç ve sorunlarının giderilmesi için çalışmalar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Spor malzemeleri, İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünce kentteki 10 özel eğitim kurumunda eğitim gören öğrencilere dağıtılacak.