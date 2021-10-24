Balıkesirspor-Bursaspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 10. haftasında ağırladığı Bursaspor'a 2-0 yenilen Balıkesirspor'un teknik direktörü İsmet Kamak, sıkıntılı bir süreçten geçtiklerini belirtti.

Kamak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, maç kazanmaya ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Maç kazanmanın kendilerini olumlu anlamda çok etkileyeceğini ifade eden Kamak, şöyle konuştu:

"İyi çalışıyoruz. Oyunun iki yönünü de oynamaya çalışıyoruz. En azından rakiplerimizle kafa kafaya oynayabiliyoruz. Dönen topları alamadığımızda atağı sonlandıramamak bize pahalıya mal oluyor. Bununla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz ve iyi yoldayız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hafta içindeki kupa maçında az süre alan ve genç oyuncularımıza şans vereceğiz. Bize bir galibiyet gerekiyor. İnşallah bu galibiyeti Erzurum deplasmanında alırız."

Bizati: "Bu takım hedefe gidecek"

Bursaspor Teknik Direktörü Özcan Bizati, bugün kazanmalarına karşın eksiklerinin farkında olduklarını dile getirdi.

Bizati, bu galibiyetin kendileri için güven ve puan açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu takım hedefe gidecek, bundan emin olun. Elinden gelen her şeyi yapacak. Gümgür gümbür sonuca giden bir takıma olmak istiyoruz. Tüm oyuncularımızın performansını artırmaya çalışıyoruz. Performanslarda sadece oyuncuya odaklanmamak gerekir. Bu bir takım oyunudur." değerlendirmesinde bulundu.