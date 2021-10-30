Basketbol THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Okobo

Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'de forma giyen Elie Okobo, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, maçta 37 verimlilik puanına ulaşan Fransız basketbolcu, ligde 7. haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

Okobo, deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u 84-70 yendikleri karşılaşmada 35 sayı, 4 ribaunt, ikişer asist ve top çalmayla oynayarak galibiyette başrolü oynamıştı. 24 yaşındaki basketbolcu, LDLC ASVEL formasıyla kariyerinin en skorer performansına bu maçta ulaşmıştı.