Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0-3

SALON: İzmir Atatürk
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xx), Eyüpcan Kayışoğlu (xx)ALTEKMA: Cafer (xx), Ömer Furkan (xx), Buculjevic (x), Hamacher (xx), Yunus Emre (xx), Weber (xxx), Mehmet (xx), Hüseyin (x), Ertuğrul Gazi (x), Altay (x), Halil (x), Enes (x), Kerem (x), Khani (x)BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Uğur (xxx), Ekrem Caner (xxx), Bahov (xxx), Burakhan (xxx), Graciano (xxx), Gökhan (xxx), Umut (xxx), Ahmet (xxx), Efe (xx), Berk (xx)SETLER: 19-25, 22-25, 23-25
SÜRE: 93 dakika (26, 34, 33)
AXA Sigorta Efeler Ligi'ndeki ilk hafta mücadelesinde Altekma, evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri 19-25, 22-25 ve 23-25'lik skorlarla sona erdi.
Kaynak: DHA
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