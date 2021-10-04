Bursaspor ilk 7 haftayı unutmak istiyor

Bursaspor 7 haftalık dönemi unutup, Kocaeli kampı sonrası çıkacağı maçlara odaklandı. Yeşil-beyazılar iç sahada 5 maça, deplasmanda da 6 maça çıkacak.

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da her şey sıfırdan başlıyor. Teknik Direktör Özcan Bizati'nin gelmesiyle birlikte çıkılan ilk maçta Ankaragücü'ne 4-0 mağlup olan yeşil-beyazlı takımda, Kocaeli kampına ilaç gözüyle bakılıyor. 53 yaşındaki teknik adamın, pozitif felsefe kapsamında oluşturduğu hava, takıma işlenmeye başladı. 7 haftada 5 puan alan ve puan cetvelinin alt sırasına demir atan Bursaspor, ilk yarıda başka yenilgi yüzü görmek istemiyor. Henüz birçok rakibi ile karşılaşmayan Timsah, 5'i Bursa, 6'sı deplasman olmak üzere 11 zorlu maça çıkacak. Bursaspor içerde, Boluspor, Ankara Keçiörengücü, İstanbulspor, Manisa FK ve Bandırmaspor'la, deplasmanda ise Balıkesirspor, Kocaelispor, Gençlerbirliği, Denizlispor, Ümraniyespor ve Menemenspor'la karşılaşacak. - BURSA