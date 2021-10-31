Cedi Osman 20 sayıyla bu sezonki en iyi performansına imza attı

Cleveland Cavaliers'ın, Phoenix Suns'a 101-92 yenildiği maçta 30 dakika süre alan ve 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performans göstererek takımının en skorer oyuncusu olan Cedi Osman, mağlubiyete engel olamadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), milli basketbolcu Cedi Osman 'ın 20 sayı ile sezonun en iyi performansına imza attığı maçta Cleveland Cavaliers , Phoenix Suns 'a 101-92 yenildi.

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