Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın ilk gün sona erdi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında düzenlenen organizasyona, 29 ülkeden 95 sporcu katılıyor.

Dünya şampiyonasının ilk gününde sabit ağırlık çift palet (CWT) disiplininde 57 sporcu mücadele etti. Kadınlarda Slovenya'dan Alenka Artnik, 105 metreye dalarak, dünya şampiyonluğuna ismini yazdırdı.

Fransa'dan Marianne Gillespie, 103 metreyle dünya ikincisi olurken, Çekya'dan Alena Konecna, 91 metreyle üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde Rus Alexey Molchanov, tek nefeste 128 metreye dalış gerçekleştirerek dünya şampiyonu oldu. Tunus'tan Valid Bouhiaf'ın 116 metreyle dünya ikincisi olduğu yarışta, Yunanistan'dan Christos Karelos'da 112 metreyle dünya üçüncüsü olmayı başardı.

Master erkeklerde iki dünya rekoru

CWT yarışlarında master erkekler kategorisinde iki dünya rekoru kırıldı.

İlk olarak Çek sporcu Petr Vala'nın 81 metreyle kırdığı rekoru, Danimarka'dan Jesper Stechmann 88 metreye çıkararak hem dünya rekorunun yeni sahibi oldu hem de birinciliği elde etti. Masterlarda üçüncülüğü 59 metrelik dalışıyla Almanya'dan Jens Stotzner elde etti.

Şampiyona, yarın ip destekli sabit ağırlık (FIM) disiplininde yapılacak yarışlarla devam edecek.

Ödül töreni

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle (CMAS) 5. Serbest Dalış Outdoor Dünya Şampiyonası'nın ilk gününde ve CMAS-TSSF 4. "Kaş Başka" Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası'nda dereceye girenlere madalyaları takdim edildi.

Ödül törenine, Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Kaş Belediye Başkan Vekili Salih Usta, CMAS Başkanı Anna Arzhanova, TSSF Başkanı Prof. Dr. Şahin Özen ile yönetim kurulu üyeleri Hakan Arslan, Ahmet Cumhur Sakız ve vatandaşlar katıldı.

Milli sporcu Şahika Ercümen, tören sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yapılan dünya kupasında iki altın madalya kazandığı için gururlu ve mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye rekorlarını da geliştirdiğini belirten Ercümen, "Motivasyonumuzu yüksek tutmak zorundayız. Çünkü devam eden bir dünya şampiyonası var. Yeni madalyalar kazanarak, uluslararası bu platformda ülkemizin bayrağını dalgalandırmak istiyorum." dedi.

Dünya Kupası'nda bronz madalya kazanan Yaren Türk de kendilerine Kaş'ta yarışma olanağı sağlayan federasyon başkanına teşekkür etti.