Erzincan'da "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında, spor müsabakalarına başlandı. Bu kapsamda düzenlenen yarışlar oldukça çekişmeli geçti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce 81 ilde sportif faaliyetlerle farkındalık oluşturarak, halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi amacıyla "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri gerçekleştirilmeye başlandı.

Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde de birçok spor dalında etkinlikler ve yarışlar düzenlendi. Protokol ziyaretleriyle başlayan "Amatör Spor Haftası" takvimi şöyle açıklandı:

05 Ekim 2021 Salı

Amatör Spor Haftası Atıcılık İl Birinciliği Müsabakası

Saat: 15: 30 Yer: Sporcu Eğitim Merkezi Atıcılık Poligonu

Amatör Spor Haftası Dart İl Birinciliği Müsabakası

Saat: 16: 00 Yer: Atletizm Pisti

Amatör Spor Haftası Okçuluk İl Birinciliği Müsabakası

Saat: 17: 00 Yer: Demirkent Sporcu Fabrikası

Amatör Spor Haftası Voleybol İl Birinciliği

Saat 18: 00 Yer: Merkez Spor Salonu

06 Ekim 2021 Çarşamba

Amatör Spor Haftası Atletizm Kros İl Birinciliği Müsabakası

Saat: 10: 00 Yer: Müstakil Atletizm Pisti Yanı

Amatör Spor Haftası Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakası

Saat: 17: 30 Yer: Demirkent Sporcu Fabrikası

Amatör Spor Haftası Basketbol İl Birinciliği

Saat: 18.00 Yer: Merkez Spor Salonu

Amatör Spor Haftası Paten İl Birinciliği

Saat: 16.00 Yer: Belediye Binası Önü

07 Ekim 2021 Perşembe

Amatör Spor Haftası Jimnastik İl Birinciliği Müsabakası

Saat: 18: 00 Yer: Demirkent Sporcu Fabrikası

Amatör Spor Haftası Voleybol İl Birinciliği

Saat: 18: 00 Yer: Merkez Spor Salonu

Amatör Spor Haftası Bocce İl Birinciliği

Yer: Merkez Spor Salonu Yanı

09 Ekim 2021 Cumartesi

Amatör Spor Haftası Satranç İl Birinciliği Müsabakası

Saat: Yer: Demirkent Sporcu Fabrikası

10 Ekim 2021 Pazar

Amatör Spor Haftası Satranç İl Birinciliği Müsabakası

Saat: Yer: Demirkent Sporcu - ERZİNCAN