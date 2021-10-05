Erzincan'da "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri kapsamında, spor müsabakalarına başlandı. Bu kapsamda düzenlenen yarışlar oldukça çekişmeli geçti.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünce 81 ilde sportif faaliyetlerle farkındalık oluşturarak, halkın düzenli fiziksel aktivite alışkanlığına özendirilmesi amacıyla "Amatör Spor Haftası" etkinlikleri gerçekleştirilmeye başlandı.
Erzincan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde de birçok spor dalında etkinlikler ve yarışlar düzenlendi. Protokol ziyaretleriyle başlayan "Amatör Spor Haftası" takvimi şöyle açıklandı:
05 Ekim 2021 Salı
Amatör Spor Haftası Atıcılık İl Birinciliği Müsabakası
Saat: 15: 30 Yer: Sporcu Eğitim Merkezi Atıcılık Poligonu
Amatör Spor Haftası Dart İl Birinciliği Müsabakası
Saat: 16: 00 Yer: Atletizm Pisti
Amatör Spor Haftası Okçuluk İl Birinciliği Müsabakası
Saat: 17: 00 Yer: Demirkent Sporcu Fabrikası
Amatör Spor Haftası Voleybol İl Birinciliği
Saat 18: 00 Yer: Merkez Spor Salonu
06 Ekim 2021 Çarşamba
Amatör Spor Haftası Atletizm Kros İl Birinciliği Müsabakası
Saat: 10: 00 Yer: Müstakil Atletizm Pisti Yanı
Amatör Spor Haftası Masa Tenisi İl Birinciliği Müsabakası
Saat: 17: 30 Yer: Demirkent Sporcu Fabrikası
Amatör Spor Haftası Basketbol İl Birinciliği
Saat: 18.00 Yer: Merkez Spor Salonu
Amatör Spor Haftası Paten İl Birinciliği
Saat: 16.00 Yer: Belediye Binası Önü
07 Ekim 2021 Perşembe
Amatör Spor Haftası Jimnastik İl Birinciliği Müsabakası
Saat: 18: 00 Yer: Demirkent Sporcu Fabrikası
Amatör Spor Haftası Voleybol İl Birinciliği
Saat: 18: 00 Yer: Merkez Spor Salonu
Amatör Spor Haftası Bocce İl Birinciliği
Yer: Merkez Spor Salonu Yanı
09 Ekim 2021 Cumartesi
Amatör Spor Haftası Satranç İl Birinciliği Müsabakası
Saat: Yer: Demirkent Sporcu Fabrikası
10 Ekim 2021 Pazar
Amatör Spor Haftası Satranç İl Birinciliği Müsabakası
Saat: Yer: Demirkent Sporcu - ERZİNCAN
Kaynak: İHA
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