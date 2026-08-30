Spor Federasyonları 30 Ağustos'u Kutladı - Son Dakika
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Spor Federasyonları 30 Ağustos'u Kutladı

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Spor Hizmetleri ve federasyonlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yılını mesajlarla andı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile spor federasyonları, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin simgesi 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu ise "Büyük Taarruz'un zaferle taçlandığı bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm istiklal kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Türk atletizmi olarak, şanlı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandırmak ve her kulvarda yeni zaferlere koşmak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 104. yılı kutlu olsun." paylaşımını yaptı.

Türkiye Okçuluk Federasyonu, "Milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zaferi'nin 104. yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz." mesajını paylaştı.

Türkiye Tekvando Federasyonunun mesajında ise "Bağımsızlığımızın ve sarsılmaz irademizin sembolü 30 Ağustos'un yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı rahmetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun." denildi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamada, "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Diğer spor federasyonları da yaptıkları paylaşımlarla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104. yıl dönümünü kutladı.

Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

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