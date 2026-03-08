Spor Federasyonlarından Kadınlar Günü Mesajları

Spor federasyonları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK), "Dil değişirse, oyun değişir" başlığıyla yayınladığı mesajında, "TMOK olarak, sporda eşitliğin sahalardan önce dilde başladığına inanıyoruz. Gelin, sahadaki mücadeleyi ayrımcılıktan uzak, önyargısız ve eşitlikçi kelimelerle konuşalım; spordaki eşitliğin engellerinden birini hep beraber kaldıralım. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin mesajında "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde; kadınların ihtiyacının, pozitif de olsa bir ayrıcalık değil, eşit şartlarda hak ettikleri değeri görmek olduğunu bir kez daha vurguluyoruz. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, yalnızca bugün değil her gün eşitlik, saygı ve hak ettikleri değeri görmelerini diliyoruz." denildi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun mesajında "Mücadelesiyle, kararlılığıyla her gün yeniden birbirine ilham olan tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü kutlu olsun, Türkiye Voleybol Federasyonunun mesajında da "Başarılarıyla ilham olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" ifadeleri yer aldı.

Bugünün kadınların değerinin bir kez daha hatırlandığı anlamlı bir gün olduğu kaydedilen Türkiye Judo Federasyonu'nun açıklamasında ise şunlar kaydedildi:

"Türk judosunun gelişiminde büyük emeği olan kadın sporcularımız, antrenörlerimiz, hakemlerimiz ve spor camiamızın tüm emekçi kadınları; disiplinleri, kararlılıkları ve mücadele ruhlarıyla tatami üzerinde olduğu kadar hayatın her alanında da ilham kaynağı olmaya devam etmektedir. Türkiye Judo Federasyonu olarak sporda eşitliği, fırsat adaletini ve kadınların spor yoluyla güçlenmesini desteklemeye kararlılıkla devam ediyor; judonun değerleriyle yetişen güçlü nesillerin oluşmasına katkı sağlayan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz."

Türkiye Hokey Federasyonu "Sahada, hayatta ve her alanda emeği, azmi ve başarılarıyla ilham veren tüm kadınların gününü kutluyoruz", Türkiye Tekvandı Federasyonu da "Kuşağındaki azim, ruhundaki asaletle dünyayı güzelleştiren tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun", Türkiye Tenis Federasyonu da "Kortta ve hayatın her alanında ilham veren tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun" mesajını paylaştı.

"Hedefe odaklanan kadınlar, başarıyı tam isabetle vurur" başlığıyla paylaşılan Türkiye Atıcılık Federasyonunun mesajında "Azimleri, disiplinleri ve başarılarıyla Türk sporuna değer katan tüm kadın sporcularımızın, antrenörlerimizin, spor emekçilerimizin ve toplumumuzun en önemli gücü olan bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz." ifadelerine yer verildi."

Tekvando, badminton, kayak, satranç, yelken, kano, kick boks, otomobil, görme engelliler, ragbi, motosiklet, modern pentatlon, golf federasyonu da yayımladıkları mesajlarla 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.