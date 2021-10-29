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Fenerbahçe ile Konyaspor, 41. randevuda - Son Dakika

Fenerbahçe ile Konyaspor, 41. randevuda

29.10.2021 10:02
Fenerbahçe ile Konyaspor, 41. randevuda

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe ile İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın 41. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk kez 1988-1989 sezonunda mücadele etmeye başlayan ve Fenerbahçe ile toplam 40 maçta karşılaşan Konyaspor, 6 kez galip gelebildi. Fenerbahçe, rakibini toplamda 31 kez mağlup etti, iki takım arasında yalnızca 3 müsabaka berabere sonuçlandı.

Fenerbahçe'nin toplam 105 golüne, yeşil-beyazlı takım 44 golle yanıt verdi.

Konya'daki maçlar

Fenerbahçe, Süper Lig'de Konyaspor'a 20 kez konuk oldu.

Sarı-lacivertliler, deplasmandaki bu maçlardan 14'ünü kazanırken, 4'ünü kaybetti, 2'sinde de berabere kaldı.

Fenerbahçe, Konya'da 47 gol attı, kalesinde ise 24 gol gördü.

Geçen sezon Konya'da yapılan karşılaşmayı sarı-lacivertli takım 3-0 kazanmıştı.

Farklı skorlar

Fenerbahçe, Konyaspor karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2005-2006 sezonunda İstanbul'da 5-0'lık sonuçla aldı.

Bu arada Fenerbahçe, Konyaspor'a 7 maçta 5, 8 karşılaşmada da 4 gol attı.

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Fenerbahçe, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fenerbahçe ile Konyaspor, 41. randevuda - Son Dakika Spor


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