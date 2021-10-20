Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Royal Antwerp'i konuk edecek

UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında yarın Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarında 235. kez sahne alacak.

Sarı-lacivertli futbol takımı, Avrupa'da oynadığı 234 karşılaşmada 86 galibiyet, 49 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda fileleri 291 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 344 gol gördü.

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon O G B M A Y UEFA Kupası 54 18 10 26 72 91 UEFA Avrupa Ligi 66 33 18 15 89 65 Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası 33 9 4 20 30 70 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme 32 12 10 10 47 37 UEFA Şampiyonlar Ligi 40 11 6 23 42 70 Avrupa Kupa Galipleri Kupası 9 3 1 5 11 11 TOPLAM 234 86 49 99 291 344 "Kupa 2"de 121. müsabakasına çıkacak Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi'nde 121. maçını oynayacak. Kupa 2'de 120 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 28 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 161 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 156 gole engel olamadı. Vitor Pereira yönetiminde Avrupa'da 21. maç Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 21. kez sahne alacak. Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa'da oynadığı 20 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 26 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 24 gole engel olamadı.

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