Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme

Milli Takım'da bu kez de Ferdi Kadıoğlu krizi doğdu. Stefan Kuntz, Ferdi'nin Milli Takım'da oynayabilmesi için "Önce karar vermeli. Sonrasında Türk vatandaşlığı için başvurmalı. Ardından FIFA nezdinde değişiklik bavşurusu yapılabilir" açıklamasını yaptı.

"FERDİ TÜRK"

Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik kartı gerisini size bırakıyorum TFF" paylaşımı yaptı. Kısa süre içinde bunu hemen kaldırdı.