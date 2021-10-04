Ferdi Kadıoğlu'nun babasından Stefan Kuntz'a kimlikli gönderme
04.10.2021 12:50
Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun Milli Takım'da oynayıp oynamayacağıyla ilgili sorulan sorulara Kuntz, "Ferdi karar vermeli, sonrasında Türk vatandaşlığı için başvurmalı. Ardından FIFA nezdinde değişiklik başvurusu yapılabilir" cevabını verdi. Ferdi'nin babası Feyzullah Kadıoğlu'ndan bu paylaşım sonrası bomba bir paylaşım geldi. Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi'nin TC kimlik kartı. Gerisini size bırakıyorum TFF" paylaşımını yaptı, kısa süre içinde sildi.
Milli Takım'da bu kez de Ferdi Kadıoğlu krizi doğdu. Stefan Kuntz, Ferdi'nin Milli Takım'da oynayabilmesi için "Önce karar vermeli. Sonrasında Türk vatandaşlığı için başvurmalı. Ardından FIFA nezdinde değişiklik bavşurusu yapılabilir" açıklamasını yaptı.
"FERDİ TÜRK"
Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, "Ferdi Kadıoğlu TC kimlik kartı gerisini size bırakıyorum TFF" paylaşımı yaptı. Kısa süre içinde bunu hemen kaldırdı.
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