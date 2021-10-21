Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda iki final

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda bugün oynanan yarı final müsabakaları sonunda 52 kiloda Gamze Soğuksu ve 54 kiloda Kevser Tütüncü rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi.

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda bugün oynanan yarı final müsabakaları sonunda 52 kiloda Gamze Soğuksu ve 54 kiloda Kevser Tütüncü rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. 52 kilo yarı final müsabakasında ringe çıkan Gamze Soğuksu, Polonyalı rakibi Prymaczenko Nikola'yı mağlup ederek finale yükseldi. 54 kilo yarı final müsabakasında ringe çıkan Kevser Tütüncü, Ukraynalı rakibi Iryna Melnyk'i mağlup ederek finale adını yazdırdı. 48 kiloda Nurselen Yalgettekin, 63 kiloda Ece Asude Ediz, 66 kiloda Ayşe Doğan ve 81 kiloda Senanur Kocaoğlu yarı final müsabakalarında rakiplerine mağlup oldular ve şampiyonayı bronz madalya ile tamamladılar. Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda final müsabakaları 23 Ekim Cumartesi günü oynanacak. - İSTANBUL

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