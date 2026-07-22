Spor Güvenliği Toplantısı Riva'da - Son Dakika
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Spor Güvenliği Toplantısı Riva'da

22.07.2026 15:12
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Bakanlar, yeni sezon öncesi stadyum güvenliği için Riva'da bir araya gelecek.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yeni sezon öncesinde stadyum ve tribün güvenliğine ilişkin koordinasyon toplantısı için yarın Riva'da, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ev sahipliğinde bir araya gelecek.

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında spor güvenliği tedbirleri ve liglerde kurumlar arası koordinasyonun ele alınması amacıyla düzenlenen toplantının ikincisi, yarın Riva'da gerçekleştirilecek.

TFF'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantıya İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanı sıra valiler, il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve Gençlik ve Spor il müdürleri katılacak.

Deplasman takımları ve taraftarlarının güvenliği, taraftarların stadyumlara geliş ve gidiş güzergahları, müsabaka sırasında stat içinde ve çevresinde huzur ortamının sağlanması ile kurumlar arasındaki koordinasyon toplantının gündeminde yer alacak.

Toplantıda, İçişleri ve Gençlik ve Spor bakanlıkları ile valilikler, il emniyet müdürlükleri, il jandarma komutanlıkları ve Gençlik ve Spor il müdürlükleri arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek.

Sporda şiddetin önlenmesine yönelik 6222 sayılı "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında il güvenlik kurullarının yetkileri ve müsabakalara ilişkin risk analizleri de ele alınacak.

Toplantıda, "Spor güvenliğiyle ilgili herhangi bir boş alan bırakmak istemiyoruz." anlayışı doğrultusunda yeni sezonda uygulanacak stratejilerin belirlenmesi amaçlanıyor.

Profesyonel ve amatör ligler ele alınacak

Yeni sezonda Süper Lig'deki 18, 1. Lig'deki 20, 2. Lig'deki 35, 3. Lig'deki 54, profesyonelliğe geçiş ligindeki 144 ve Süper Amatör Lig'deki 1250 takımın müsabakalarına ilişkin güvenlik planlamaları değerlendirilecek.

Toplantıda profesyonel ve amatör liglerdeki takımları kapsayan güvenlik tedbirlerinin yanı sıra müsabakalarda görev alacak kurumların çalışma esasları da görüşülecek.

İşlem yapılan kişi sayısında azalma kaydedildi

Geçen yıl gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda 6222 sayılı Kanun'a muhalefet kapsamında işlem yapılan kişi sayısı, 2024-2025 sezonunda 7 bin 144 iken 2025-2026 sezonunda 5 bin 832'ye geriledi. Böylece işlem yapılan kişi sayısında yüzde 18,4 azalma kaydedildi.

Aynı kapsamda işlem yapılan müsabaka sayısı da 624'ten 548'e düşerek yüzde 12,2 azaldı.

Riva'daki toplantıda alınacak yeni güvenlik tedbirleri ve teknolojik altyapının daha etkin kullanılmasıyla yeni sezonda tribün olaylarının daha da azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Güvenliği Toplantısı Riva'da - Son Dakika

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