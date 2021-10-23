Hatayspor, Süper Lig'de yarın Fatih Karagümrük'e konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 10. haftasında yarın VavaCars Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşacak.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Halis Özkahya yönetecek.
Ligde geçen hafta sahasında Gaziantep FK'yi 2-1 yenen bordo-beyazlılar, İstanbul'da galibiyet arayacak.
Hatayspor'da sakatlıkları süren Onur Ergün ve Isaac Sackey karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kaynak: AA
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