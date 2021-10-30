Salon: Ankara
Hakemler: Murat Ciner, Cemil Uygül, Niyazi Yasin Kahraman
Çankaya Üniversitesi: Özge Kavurmacıoğlu, Dikaioulaku 14, Kübra Erat 3, Lynetta 13, Alexis 29, Ecem Kazar, Gezgin Kardelen, Elif Dila Bayrak, Aleyna Fatma Cengizhan 1, Melike Tuğba Oral 6, Tuğçe Murat
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın, Kuanitra 8, Renara 16, Yvonne 16, Melis Talay, Yeliz Doğan, Fatmanur Karakaş, Sinem Ataş 6, Esra Ural Topuz 6, Feride Şevval Akalan 14, Temitope 8, Kristine 18
1. periyot: 22-25
Devre: 37-59
3. periyot: 53-80
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, deplasmanda Çankaya Üniversitesi'ni 92-66 mağlup etti.
Kaynak: AA
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