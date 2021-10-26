İkiz kardeş hakemler kupa maçında beraber görev aldı

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur karşılaşmasında Adanaspor'un sahasında Adıyaman FK'yi 2-0 yendiği maçta müsabakanın orta hakemliğini Batuhan Gültek, yan hakemliğini ise ikiz kardeşi Burak Gültek yaptı.

Adanaspor Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur mücadelesinde sahasında Adıyaman FK'yi konuk etti. Ev sahibi maçı 2-0 kazanırken karşılaşmanın iki hakemi arasındaki bağ dikkat çekti. Orta hakem Batuhan Gültek'in yan hakemliğini ikiz kardeşi Burak Gültek yaptı.