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İnegölspor, Teknik Direktör Şaban Yıldırım ile anlaştı - Son Dakika

İnegölspor, Teknik Direktör Şaban Yıldırım ile anlaştı

25.10.2021 16:58
İnegölspor, Teknik Direktör Şaban Yıldırım ile anlaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegölspor, Teknik Direktör Şaban Yıldırım ile sezon sonuna kadar anlaştı.

TFF 2. Lig ekiplerinden İnegöl spor, Teknik Direktör Şaban Yıldırım ile sezon sonuna kadar anlaştı.

Teknik Direktör Hasan Erkin Şimşir'in Sakaryaspor spor mağlubiyeti sonrası istifa etmesinin ardından İnegölspor yönetimi teknik adam Şaban Yıldırım ile anlaştı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, "Bildiğiniz üzere sezonumuza Hasan Erkin Şimşir hocamızla başlamıştık. En son oynadığımız ve farklı yenildiğimiz Sakaryaspor maçından sonra hocamız kendisi bize istifasını sundu. Bizde yönetim kurulu olarak istifasını kabul ettik. Kendisine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin, başarılar diliyorum. İstifadan sonra hoca arayışlarına başladık. En son bizde Play-Off'ya final oynamış, finalde kaybettiğimiz Şaban Yıldırım hocamızla bir ön görüşme yaptık. Kendisini davet ettik. O da kırmayarak geldi. Kendisi ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Teknik Direktör Şaban Yıldırım ise, "Tekrar burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Burada güzel hatıralarımız var. Başarılı bir sezon geçirmiştik. O sene hakikatten lige çıkmayı çok istiyorduk. Sezon içerisinde bazı nedenlerden dolayı inişli çıkışlı bir sezon geçirmemize rağmen finalde kaybettiğimiz bir sezondu. Genel olarak bizim için burası güzel hatıraların olduğu bir yer. Başkan Yardımcımız Aziz Bolat beni aradığında tekrar bir heyecan duydum. Yani İnegöl ismi beni tekrar heyecanlandırdı. Heyecan çok önemli bizim işimizde. Yani heyecan duymadığınız bir yerde çokta verimli olamıyorsunuz. İnegöl'ünde çok isteği var. Burası artık bir şehir ve bir hamle yapmak istiyor. Güzel de bir yapısı var. Güzel düşünceleri var. Bütün bunlara baktığımız zamanda bizim prensiplerimize de uyduğunu düşünüyoruz. O yüzden akşam yaptığımız görüşme sonucunda, her iki taraf da gerekli fedakarlıkları yaparak bu anlaşmayı yaptı. Bundan sonra güzel olacağını ümit ediyoruz. Burada başarı için gereken şartların birçoğu var. Ben maçları takip ettim. Taraftarımız özellikle son maçta yüzde 50 doluluk oranına göre gerçekten stadı doldurmuştu. Taraftarımızın hep bizim yanımızda olacağını düşünüyorum. Çünkü taraftarımız bizim için çok öneli bir güç. İyi bir oyuncu kadrosunun da olduğunu düşünüyoruz. Yani belli şeyleri başarabilecek bir oyuncu kadrosu olduğunu, ben yaptığım analizler ve takibim sonucunda gördüm. Ekibimizle birlikte bu konuları konuştuk. Umarım bunu başarabiliriz. Başarılı elde etmek için inşallah biz bütün gücümüzle, bütün enerjimizle zamanımızı buna teksif edeceğiz" dedi. - BURSA

İnegölspor, Teknik Direktör Şaban Yıldırım ile anlaştı
İnegölspor, Teknik Direktör Şaban Yıldırım ile anlaştı
İnegölspor, Teknik Direktör Şaban Yıldırım ile anlaştı
İnegölspor, Teknik Direktör Şaban Yıldırım ile anlaştı
İnegölspor, Teknik Direktör Şaban Yıldırım ile anlaştı

Futbol Federasyonu, Şaban Yıldırım, Sakaryaspor, İnegölspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İnegölspor, Teknik Direktör Şaban Yıldırım ile anlaştı - Son Dakika Spor


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