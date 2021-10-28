Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılamalarının başlamasına sayılı günler kala Kağızman Gençler Birliği Spor kadrosuna yeni isimleri kattı.

BAL Ligi 2. Bölge, 3. Grupta yer alan mavi beyazlı ekip kaleci, defans, orta saha ve forvete takviye çekerek kadrosunu güçlendirdi. Kağızman Gençler Birliği Spor Ercan Bozyel, Mustafa Polat, Ceyhun Der, Halis Berk Kaya, Onur Kesen, Deniz Çatal, Berkant Öngel, Nimet Ökten, Baran Türkan, Elfazi Bozdoğan ve Hasan Beşir'i renklerine bağladı.

Mavi Beyazlı ekipte, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Artvin Çoruh Spor karşılaşması öncesi yapılan transferler taraftarları da heyecanlandırdı.

Yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirdiklerini ifade eden Kağızman Gençler Birliği Spor Kulüp Başkanı Kahraman Kılıç, "Hafta sonu taraftarlarımızın karşısına çıkacağız. İlk maçımızı grubun güçlü takımlarından Çoruh Spor ile oynayacağız. Kendi saha ve seyircimiz önünde gelip gelerek 3 puanla başlamak istiyoruz. Hafta içi çalışmalarımızı sürdürdük. Futbolcularımız çok istekli ve hırslı, yeni transferlerle kadromuzu güçlendirdik. Bir hedefimiz var. O hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Başkan Kahraman Kılıç, 31 Ekim 2021 Pazar günü saat 13.0'de İlçe Stadyumunda oynanacak Kağızman Gençler Birliği Arvin Çoruh Spor karşılaşmasına tüm Kağızmanlıları davet etti. - KARS