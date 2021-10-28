Üye Girişi
Kağızman Gençler Birliği Spor kadrosuna yeni isimleri kattı - Son Dakika

Kağızman Gençler Birliği Spor kadrosuna yeni isimleri kattı

28.10.2021 09:45
Kağızman Gençler Birliği Spor kadrosuna yeni isimleri kattı

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılamalarının başlamasına sayılı günler kala Kağızman Gençler Birliği Spor kadrosuna yeni isimleri kattı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig (BAL) Ligi karşılamalarının başlamasına sayılı günler kala Kağızman Gençler Birliği Spor kadrosuna yeni isimleri kattı.

BAL Ligi 2. Bölge, 3. Grupta yer alan mavi beyazlı ekip kaleci, defans, orta saha ve forvete takviye çekerek kadrosunu güçlendirdi. Kağızman Gençler Birliği Spor Ercan Bozyel, Mustafa Polat, Ceyhun Der, Halis Berk Kaya, Onur Kesen, Deniz Çatal, Berkant Öngel, Nimet Ökten, Baran Türkan, Elfazi Bozdoğan ve Hasan Beşir'i renklerine bağladı.

Mavi Beyazlı ekipte, hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde konuk edeceği Artvin Çoruh Spor karşılaşması öncesi yapılan transferler taraftarları da heyecanlandırdı.

Yaptıkları transferlerle kadrolarını güçlendirdiklerini ifade eden Kağızman Gençler Birliği Spor Kulüp Başkanı Kahraman Kılıç, "Hafta sonu taraftarlarımızın karşısına çıkacağız. İlk maçımızı grubun güçlü takımlarından Çoruh Spor ile oynayacağız. Kendi saha ve seyircimiz önünde gelip gelerek 3 puanla başlamak istiyoruz. Hafta içi çalışmalarımızı sürdürdük. Futbolcularımız çok istekli ve hırslı, yeni transferlerle kadromuzu güçlendirdik. Bir hedefimiz var. O hedefe ulaşmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Başkan Kahraman Kılıç, 31 Ekim 2021 Pazar günü saat 13.0'de İlçe Stadyumunda oynanacak Kağızman Gençler Birliği Arvin Çoruh Spor karşılaşmasına tüm Kağızmanlıları davet etti. - KARS

Kağızman Gençler Birliği Spor kadrosuna yeni isimleri kattı
Kağızman Gençler Birliği Spor kadrosuna yeni isimleri kattı
Kağızman Gençler Birliği Spor kadrosuna yeni isimleri kattı

Amatör Lig, Spor Toto, Kağızman, Ceyhun, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kağızman Gençler Birliği Spor kadrosuna yeni isimleri kattı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tam altın fiyatı nedir? Altın düşecek mi? Gram, çeyrek ne kadar? 09:29 Tam altın fiyatı nedir? Altın düşecek mi? Gram, çeyrek ne kadar? 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 09:13 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı Akaryakıtta zam fırsatçılığı! Türlü bahanelerle istasyona gelen müşteri geri çevirdiler 09:05 Akaryakıtta zam fırsatçılığı! Türlü bahanelerle istasyona gelen müşteri geri çevirdiler
Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi 08:08 Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek 07:35 Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Çok yakında vaka sayıları düşecek Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü 00:43 Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü
Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı 22:27 Şebnem Şirin'in boğazını keserek öldüren katil zanlısı suç makinesi çıktı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı 21:26 Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı

Son Dakika Haberleri
09:44 Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?
09:29 Tam altın fiyatı nedir? Altın düşecek mi? Gram, çeyrek ne kadar?
09:19 Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim
09:13 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı
09:06 Didem Soydan, ayrılık sonrası paylaştığı siyah elbisesiyle beğeni topladı
09:03 Kamyonet ile tır çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
08:42 HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin
08:07 Zümrüt Apartmanı faciasında 132 saat sonra burnu bile kanamadan kurtulmuştu, balkondan düşerek yaşamını yitirdi
07:36 Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek
07:34 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?         
09:45
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Didem Soydan, ayrılık sonrası paylaştığı siyah elbisesiyle beğeni topladı Didem Soydan, ayrılık sonrası paylaştığı siyah elbisesiyle beğeni topladı         
09:06
HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin         
08:43
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı         
00:22
Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı Basketbolcu Metecan Birsen, Selin Ciğerci'yle aşk yaşadığı dedikodularını yalanladı         
21:26
Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı         
20:41
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi İki kardeş, yanlışlıkla babalarını yedi         
16:47
Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti         
15:38
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 09:53:26. #1.11#
SON DAKİKA: Kağızman Gençler Birliği Spor kadrosuna yeni isimleri kattı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement