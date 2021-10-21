Kasımpaşa'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

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