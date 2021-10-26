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Kıran kırana maç Mamak'ın - Son Dakika

Kıran kırana maç Mamak'ın

26.10.2021 09:31
Kıran kırana maç Mamak'ın

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı evinde konuk ettiği Sigortam.net Basketbol Takımı'nı son saniye basketi ile 80-79 mağlup etti.

Mamak Belediyesi Basketbol Takımı evinde konuk ettiği Sigortam.net Basketbol Takımı'nı son saniye basketi ile 80-79 mağlup etti. Mamak Belediyesi Hidayet Türkoğlu Spor Salonu'nda oynanan maçta Marlain Veal'in olağanüstü performansı oyunun kaderini belirledi.

İlk çeyrekte iki takım da çizgi dışından sayı bulamazken, pota altındaki yarış ikinci çeyreğe kadar sürdü. Mamak Belediyesi çekişmeli geçen maçta soyunma odasına 44-40 önde gitmeyi başardı. 3. çeyrekte konuk ekip 9-2'lik seri ile 59-46 öne geçmeyi başardı. Cevap vermekte gecikmeyen yeşil-beyazlılar, etkili oyunu ve maçın adamı Veal'in bulduğu sayılarla bu periyodu 62-61 önde bitirmeyi başardı.

Mamak'ın yüzü yabancısı ile güldü

Büyük çekişme dördüncü çeyrekte de devam etti. Konuk ekip 6. dakikaya 68-67 önde girdi. Mamak Belediyesi geçiş hücumlarımda, Sigortam.net ise set hücumlarında daha etkili olurken, maçın bitimine üç buçuk dakika kala Marlain Veal harika bir hareketle iki kişiyi birden geçip turnikeyi bıraktı ve skora denge getirdi 72-72. Etkili oyununu sürdüren Veal, logo üçlüğü ile Mamak'ı maçın bitimine 3 dakika kala 75-74 öne geçirdi, ardından Utku Yücedağ'ın üçlüğünün asistini yaparak skoru 78-74'e getirdi. Konuk ekip cevap vermekte gecikmedi ve bulduğu dış atışla farkı bire indirmeyi başardı. Maçın bitimine 18 saniye kala faul alan konuk ekip serbest atışları kaçırmadı ve 79-78 öne geçmeyi başardı. Yeşil-beyazlılardan Kaan Sarıaslan son saniyelerde maçın seyrini değiştirecek atışı yaptı ancak çemberden geçemeyen topu çok iyi takip eden Veal, son saniye basketi ile takımını galibiyete taşıyan sayıyı buldu ve yeşil-beyazlılar sahadan 80-79 galip ayrıldı. Ligde yenilgisi olmayan konuk ekip ilk maçını da böylelikle Mamak Belediyesi Basketbol Takımı'na kaybetmiş oldu. - ANKARA

Kıran kırana maç Mamak'ın
Kıran kırana maç Mamak'ın
Kıran kırana maç Mamak'ın
Kıran kırana maç Mamak'ın
Kıran kırana maç Mamak'ın

Mamak Belediyesi, Hidayet Türkoğlu, basketbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kıran kırana maç Mamak'ın - Son Dakika Spor


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