Kızılcabölükspor dibe demir attı

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta çıktığı 8 maçta galibiyet alamayan, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyeti bulunan Kızılcabölükspor, puan tablosunda son sıradan kurtulamadı. Kızılcabölükspor, 8'inci hafta karşılaşmasında konuk olduğu Malatya Yeşilyurt Belediyespor'a 2-1 mağlup olarak kötü gidişini sürdürdü. Karşılaşmada Kıvanç Salihoğlu'nun 16'ncı dakikadaki golüyle öne geçen Kızılcabölükspor, üstünlüğünü koruyamadı. Ev sahibi takımın 23'te Volkan Serim ve 62'de Alpay Aldemir ile bulduğu gollere engel olamayan Kızılcabölükspor, bu maçtan da puansız ayrıldı. Ligde galibiyete hasret kalan sarı-kırmızılı ekip, 3 puanı unuttu. Bu sezon çıktığı karşılaşmalarda 5 mağlubiyet ve 3 beraberliği bulunan Kızılcabölükspor, haftayı 3 puanla 19'uncu sırada tamamladı.