Kuşadasıspor'da liderliği geri almanın sevinci yaşanıyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Gema Polimer Şile Yıldızspor'u 2-0 mağlup eden Kuşadasıspor, 2 hafta önce kaybedilen liderlik koltuğunu geri almanın sevincini yaşıyor.

Ligde şu ana kadar oynadığı 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 de mağlubiyet alarak 14 puan toplayan siyah-beyazlı ekipte teknik direktör Gürkan Ferhatoğlu, "Şile Yıldızspor çok zor gol yiyen bir takım. Buna rağmen rakibimiz karşısında 2-0 gibi net bir skorla kazandık. Pazar günü deplasmanda Redoks Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacağız. Bu maçtan da 3 puan ile dönüp yolumuza kayıpsız bir şekilde devam etmek istiyoruz" diye konuştu.Siyah-beyazlı ekipte sağ arka adalesinde yırtık olan Yiğit bu maçta forma giyemeyecek.