Menemenspor gurbette 3 puan avında

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta evinde Yılport Samsunspor'u 3-2 yenen Menemenspor, yarın deplasmanda Beypiliç Boluspor'un rakibi olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda Turgut Doman'ın yöneteceği müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Sıralamada 11 puanla 10'uncu basamakta yer alan Menemenspor'un teknik direktörü Cenk Laleci, galibiyet sirisi başlatmak istediklerini söyledi. Bu sezon deplasmanda hiç kazanamadıklarını hatırlatan Laleci, "Hedefimiz 3 puan. Elimizden gelen mücadeliyi sergileyeceğiz. Bu takım yukarıları hak ediyor" yorumunu yaptı.