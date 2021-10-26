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Milan, Torino'yu tek golle yıktı - Son Dakika

Milan, Torino'yu tek golle yıktı

26.10.2021 23:55
Milan, Torino'yu tek golle yıktı

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Milan, konuk ettiği Torino'yu 1-0 yendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında Milan, konuk ettiği Torino'yu 1-0 yendi.

Milano'daki San Siro Stadı'nda oynanan müsabakada sezona iyi bir başlangıç yapan Milan, orta sıralardaki Torino ile karşılaştı.

Kırmızı-siyahlılar, 14. dakikasında Fransız golcü Olivier Giroud ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla ev sahibinin üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçın son dakikalarında konuk ekip bazı fırsatlar yakalasa da başka gol olmayınca Milan, Torino'yu 1-0 mağlup etti. Puanı 28 ulaşan kırmızı-siyahlıları, maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bu sonuçla Milan galibiyet serisini de 6 maça çıkardı.

Ligde bugün oynanan diğer maçlarda, Spezia ile Genoa 1-1 berabere kalırken, Salernitana ise Venezia'yı deplasmanda 2-1 yendi.

Serie A'nın 10. haftasında yarın 6 maç, 28 Ekim Perşembe günü de tek maç oynanacak.

Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Milan, Torino'yu tek golle yıktı - Son Dakika Spor


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