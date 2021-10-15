MKE Ankaragücü, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 9. haftada yarın deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, 9. haftada yarın deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Başkent ekibinden yapılan açıklamaya göre, sarı-lacivertli takım Bandırmaspor maçı öncesi son antrenmanını Bandırmaspor Tesisleri'nde yaptı. Teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu oynayan futbolcular, antrenmanı sürat çalışması ile tamamladı. Bandırmaspor karşılaşması öncesinde MKE Ankaragücü'nde sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Royal Hastanesi Bandırmaspor-MKE Ankaragücü maçı yarın saat 13.30'da Bandırma 17 Eylül Stadyumu'nda yapılacak.

Son Dakika

Sedat Peker'in iddialarının odağındaki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu

12 yaşındaki yeğenini kalbinden bıçaklayan amcadan savunma: Cinayeti ben işledim ama istismarı ben yapmadım

Son Dakika: Akaryakıta çifte zam! Motorin 41, benzin 14 kuruş arttı

Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu görevden almalarla ilgili ilk kez konuştu: Bir kısmi bizim, bir kısmı arkadaşlarımızın tercihi

Son dakika: Merkez Bankası ziyareti sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Siyasi müdahalenin doğru olmadığını ilettik

Kazdağları'nda yetişen kestaneler köylülerin gelir kapısı oldu! Günlük 250 lira kazanan var

Dur ihtarına uymayıp polisi metrelerce sürükledi! Araç sahibi CHP'li başkan yardımcısı çıktı

Ömer Koç, döviz kuru ve enflasyonun düşürülmesi için yapılması gerekeni söyledi: Esaslı bir reform şart