MKE Ankaragücü Somaspor maçının hazırlıklarına başladı

MKE Ankaragücü, 26 Ekim Salı günü Somaspor'la oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu maçının hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Dalcı yönetimindeki antrenmana ısınmaya yönelik koordinasyon hareketleriyle başladı.

Sarı-lacivertli futbolcular pas çalışmalarının ardından üç gruba ayrılarak dar alan ve denge çalışmaları yaptı. Şut çalışmaları ile devam antrenman yapılan soğuma hareketleri ile sona erdi.

Takımda sakat oyuncu bulunmazken, Manisa FK karşılaşmasında kırmızı kart gören Sinan Osmanoğlu cezalı duruma düştüğü için Somaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Başkent ekibi, Somaspor hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.