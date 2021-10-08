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Oryantiring heyecanı Mamak'ta yaşandı - Son Dakika

Oryantiring heyecanı Mamak'ta yaşandı

08.10.2021 11:13
Oryantiring heyecanı Mamak'ta yaşandı

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen oryantiring yarışmasına yüzlerce katılımcı birincilik için kıyasıya yarıştı.

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen oryantiring yarışmasına yüzlerce katılımcı birincilik için kıyasıya yarıştı. Beşer kişilik takımlar halinde yarışan gençler Kartaltepe Park'ında ayak basmadık yer bırakmadı.

Mamak Belediyesi tarafından düzenlenen oryantiring yarışmasına yüzlerce katılımcı birincilik için kıyasıya yarıştı. Beşer kişilik takımlar halinde yarışan gençler Kartaltepe Park'ında ayak basmadık yer bırakmadı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik izleyenlere de keyifli anlar yaşattı. Etkinliğe Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci ve Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel katıldı. Yarışmanın sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci takdim etti.

Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci: "Önceliğimiz gençlerimiz

Çocukların hem fiziksel hem de zihinsel gelişimine doğrudan katkıda bulunan bu tip grup çalışmalarını Mamak'ın her noktasında yaygınlaştıracaklarını ifade eden Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, "Gençlerimizi hem yeni spor dallarıyla buluşturuyor hem de onların birliktelik duygusunu bu tür etkinliklerle pekiştiriyoruz. Böylelikle sağlıklı bir ortamda bir araya getirdiğimiz gençlerimiz kötü alışkanlıklardan da uzak duruyor" dedi. - ANKARA

Oryantiring heyecanı Mamak'ta yaşandı
Oryantiring heyecanı Mamak'ta yaşandı

Mamak Belediyesi, Mamak, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Oryantiring heyecanı Mamak'ta yaşandı - Son Dakika Spor


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