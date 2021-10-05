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Pau Gasol profesyonel basketbolcu kariyerini sonlandırdı Açıklaması - Son Dakika

Pau Gasol profesyonel basketbolcu kariyerini sonlandırdı Açıklaması

05.10.2021 19:23
Pau Gasol profesyonel basketbolcu kariyerini sonlandırdı Açıklaması, System.String[]

İspanyol basketbol tarihinin en iyi basketbolcuları arasında yer alan 41 yaşındaki Pau Gasol, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

İspanyol basketbol tarihinin en iyi basketbolcuları arasında yer alan 41 yaşındaki Pau Gasol, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Barselona'nın önemli tiyatro salonlarından Gran Teatro Liceo'da basın toplantısı düzenleyen Gasol, "Zor ve çok düşünmem gereken bir karar olsa da profesyonel basketbolu bıraktığımı duyurmak için buradayım." dedi.

"Koltuk değnekleriyle değil, oynamayı ve oynayarak eğlenmeyi sevdiğim için hep bu sporu yaptım." diyen İspanyol basketbolcu, 2019 mayıs ayında yaşadığı sakatlıktan sonra zor bir dönem geçirse de kariyerini basketbola başladığı Barcelona Kulübü'nde sonlandırmaktan ve İspanya Milli Takımı ile beşinci kez Olimpiyat Oyunları'na katılabildiği için çok minnettar olduğunu söyledi.

Ailesine, birlikte çalıştığı antrenörlere, basketbolcu arkadaşlarına ve kendisine sürekli destek veren basketbolseverlere teşekkür eden Gasol, "Bu kadar uzun bir kariyer boyunca birçok insana çok minnettar olmalısınız. Bana önemli olanın zirveye ulaşmak değil orada kalmak olduğunu söylediler. Her zaman daha iyi olmaya çalıştım ve kendime sınır koymadım. Hayatımda etkisi olan birçok insan oldu. Bunu takımla birlikte başaramazsanız hiçbir şeyin değeri yoktur. Bana gösterdiğiniz sevgi için bu yolculukta bana eşlik eden basın mensuplarını da teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Helikopter kazasında hayatını kaybeden eski takım arkadaşı ABD'li basketbolcu Kobe Bryant'ı da anan Gasol, "Kobe Bryant'a özel bir yer ayırmak istiyorum. Burada olması gerekirdi ama hayat böyle bir şey. Onu ve kızı Gigi'yi çok özlüyoruz. Kobe, bana rekabette en iyi olmayı ve kazanan olmayı öğretti. Benim için bir kardeş gibiydi. Teşekkürler Kobe." ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının bir bölümünde küçük kızını da kucağına alarak soruları yanıtlayan Gasol, profesyonel kariyerini bitirse de çalışmaya devam edeceğini ve basketbol sporuna katacağı çok şeyi olduğunu söyledi.

İki NBA şampiyonluğu yaşadı

Kariyerine Barcelona takımında başlayan Gasol, 1999-2001 yıllarında bu formayla 2 lig ve 1 Kral Kupası kazanarak, toplam 108 maçta oynamıştı.

Gasol, daha sonra NBA'e giderek, burada sırasıyla Memphis Grizzlies (2001-2008), Los Angeles Lakers (2008-2014), Chicago Bulls (2014-2016), San Antonio Spurs (2016-2018), Milwaukee Bucks (2018-2019) ve Portland Trail Blazers (2019-2020) takımlarında forma giymişti.

NBA'de iki şampiyonluk yaşayan ve 6 kez All- Star maçında forma giyen Gasol, ABD liginde geçirdiği 18 sezonda toplam 1362 maçta oynadı.

Gasol İspanya Milli Takımı ile de 1 Dünya Kupası (2006), 3 Avrupa Şampiyonluğu (2009, 2011, 2015) ve 2 Olimpiyat ikinciliği (2008, 2012) kazandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pau Gasol profesyonel basketbolcu kariyerini sonlandırdı Açıklaması - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Pau Gasol profesyonel basketbolcu kariyerini sonlandırdı Açıklaması - Son Dakika
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