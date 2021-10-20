Samsunspor, teknik direktör Fuat Çapa ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, teknik direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı bildirildi.
Kırmızı-beyazlı kulüp, hafta içinde karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılan teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın yerine Fuat Çapa ile 2021-2022 futbol sezonunun sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.
Çapa'nın, Samsunspor'un 23 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında takımın başında olacağı öğrenildi.
Kaynak: AA
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