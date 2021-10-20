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Samsunspor, teknik direktör Fuat Çapa ile anlaştı - Son Dakika

Samsunspor, teknik direktör Fuat Çapa ile anlaştı

20.10.2021 16:53
Samsunspor, teknik direktör Fuat Çapa ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, teknik direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı bildirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un, teknik direktör Fuat Çapa ile sezon sonuna kadar anlaşmaya vardığı bildirildi.

Kırmızı-beyazlı kulüp, hafta içinde karşılıklı anlaşarak görevinden ayrılan teknik direktör Mehmet Altıparmak'ın yerine Fuat Çapa ile 2021-2022 futbol sezonunun sonuna kadar resmi sözleşme imzaladı.

Çapa'nın, Samsunspor'un 23 Ekim Cumartesi günü sahasında oynayacağı Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında takımın başında olacağı öğrenildi.

Futbol Federasyonu, Mehmet Altıparmak, Samsunspor, Fuat Çapa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Samsunspor, teknik direktör Fuat Çapa ile anlaştı - Son Dakika Spor


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