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Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Muğla'da gönüllü gençlerle buluştu - Son Dakika

Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Muğla'da gönüllü gençlerle buluştu

24.10.2021 14:12
Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Muğla'da gönüllü gençlerle buluştu

Gelen son dakika haberlerine göre Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gönüllü gençlerin birçok alanda önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Gönüllü gençlerimiz her geçen gün heyecanıyla, niteliğiyle ve sayısıyla güçleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gönüllü gençlerin birçok alanda önemli çalışmalara imza attığını belirterek, "Gönüllü gençlerimiz her geçen gün heyecanıyla, niteliğiyle ve sayısıyla güçleniyor. Biz millet olarak gönlü geniş bir milletiz. Öyle bir milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla bize de bu mirası daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere taşımak, bu önemli sorumluluğu yükseltmek düşüyor." dedi.

Kasapoğlu, Muğla'da Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenen "Yarının Sultanları" programının ardından Muğla ve İlçelerinde görev yapan gönüllü gençlerle Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi'nde bir araya geldi.

Kasapoğlu burada yaptığı konuşmada, Muğla'da gençleri görmeye, sohbet etmeye geldiğini söyledi.

Gönüllü gençlerin geçtiğimiz aylarda Muğla ve ilçelerinde yaşanan orman yangınlarında fedakarca görev yaptığını ve bu nedenle gençlere teşekkür etmek için geldiğini belirten Kasapoğlu. "Yangın sürecinde ben olimpiyatlar nedeniyle Tokyo'daydım ama gönüllüler buradaki varlığınızla, gayretinizle çok anlamlı bir misyon ifade ettiniz. Gönüllüğün ne olduğunu ve ne olması gerektiğini gösterdiniz. Özverinin, çabanın, inancın ne olduğunu gösterdiniz. Her birinizi gönülden tebrik ediyorum." dedi.

Gençlerin özverili çabaları nedeniyle birçok kişiye de örnek teşkil ettiğini anlatan Kasapoğlu, 2019 yılını "Gönüllülük Yılı" ilan ettiklerini hatırlattı.

Kasapoğlu, bundan sonra da her yılın gönüllük yılı olduğunu ve gençlerin de bu önemli başlangıcın mimarları olduğunu kaydetti.

Her gittiği ilde gönüllük kavramının her geçen güçlendiğini gördüğünü ve bunun da kendisini mutlu ettiğini anlatan Kasapoğlu şöyle konuştu:

"Gönüllü gençlerimiz her geçen gün heyecanıyla, niteliğiyle ve sayısıyla güçleniyor. Biz millet olarak gönlü geniş bir milletiz. Öyle bir milletin evlatlarıyız. Dolayısıyla bize de bu mirası daha güçlü bir şekilde gelecek nesillere taşımak, bu önemli sorumluluğu yükseltmek düşüyor. Gençlerimiz bu mirası güçlendirerek, yükselterek bir sonraki nesillere aktaracak. Üniversitelerimizde gönüllük dersine başladık. Bunun bir kademe sonrası inşallah ortaokul ve liselerde yine gönüllük çalışmalarının müfredata alınması için çalışıyoruz. Spordan sanata, sanattan kültüre, sağlığa, eğitime her alanda gönüllü uygulamalarını zenginleştireceğiz."

Kasapoğlu, daha sonra Muğla Tenis Kulübünü de ziyaret ederek tenis kortunda antrenman yapan çocuklarla bir araya gelip sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Bakan Kasapoğlu, Muğla programı kapsamında Muğla Valiliğini de ziyaret ederek İl Değerlendirme Toplantısına katıldı. Kasapoğlu'nu Valilikte Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, bazı belediye başkanları ve yetkililer karşıladı.

Bu arada Kasapoğlu'na, Muğlaspor Kulübü Başkanı Abdurrahman Uçar tarafından yeşil beyazlı atkı hediye edildi.

Mehmet Kasapoğlu, AK Parti, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberi: Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Muğla'da gönüllü gençlerle buluştu - Son Dakika Spor


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