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Son dakika haberleri: Görme engelli halterciler, Dünya Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda 2'si altın 10 madalya kazandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Görme engelli halterciler, Dünya Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda 2'si altın 10 madalya kazandı

27.10.2021 10:12
Son dakika haberleri: Görme engelli halterciler, Dünya Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda 2'si altın 10 madalya kazandı

Son dakika haber... Görme engelli milli halterciler, Gürcistan'da düzenlenen Dünya Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda 2'si altın 10 madalya kazandı.

Görme engelli milli halterciler, Gürcistan'da düzenlenen Dünya Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda 2'si altın 10 madalya kazandı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, görme engelli milli halterciler, Gürcistan'ın Bakurani kentinde 23 Ekim'de başlayan ve Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen Dünya Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda madalya mücadelesi verdi.

Şampiyonada 56 kiloda yarışan milli halterci Döndü Kanat, bench press kategorisinde (Sporcunun bir ağırlık sehpası üzerinde uzanırken ağırlığı yukarı doğru kaldırması) ikinci, powerlifting alanında ise üçüncü, master (büyükler) kategorisinde ise birinci, toplamda ise ikincilik elde ederek podyum sevinci yaşadı. Ay-yıldızlı sporcu Döndü Kanat, organizasyonda bir altın, 2 gümüş ve bir bronz madalyanın sahibi oldu.

Milli haltercilerden 67,5 kiloda yarışan Gülistan Özdemir ise bench pres kategorisinde bronz, powerlifting'de gümüş madalya kazandı.

75 kiloda mücadele eden Meltem Tırıklı da bench press kategorisinde ikinci, powerliftingte de ikincilik elde ederek 2 gümüş madalya kazandı.

90 kiloda yarışan Serap Demirkapu ise bench presste altın, powerliftingte ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Gürcistan'daki şampiyona, 29 Ekim'de sona erecek.

Son dakika haberleri: Görme engelli halterciler, Dünya Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda 2'si altın 10 madalya kazandı
Son dakika haberleri: Görme engelli halterciler, Dünya Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda 2'si altın 10 madalya kazandı
Son dakika haberleri: Görme engelli halterciler, Dünya Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda 2'si altın 10 madalya kazandı
Son dakika haberleri: Görme engelli halterciler, Dünya Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda 2'si altın 10 madalya kazandı
Son dakika haberleri: Görme engelli halterciler, Dünya Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda 2'si altın 10 madalya kazandı

Görme Engelli, Gürcistan, Türkiye, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Görme engelli halterciler, Dünya Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda 2'si altın 10 madalya kazandı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Görme engelli halterciler, Dünya Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda 2'si altın 10 madalya kazandı - Son Dakika
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