TFF 2. Lig: Afyonspor: 4 İnegölspor: 2

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 5. haftasında Afyonspor evinde ağırladığı İnegölspor'u 4-2 mağlup etti.
Stat: Zafer
Hakemler: Eren Gökmen xx, Hüseyin Can xx, Azad İlhan xx
Afyonspor: Bayram Olgun xx, Tahacan Velioğlu x (Yakup Yiğit dk. 46 x), Süleyman Olgun xx, Feyyaz Belen xx (Mehmet Abdullah Çoban dk. 70 ?), Alaattin Hamza Ok xx, Doğan Ateş xx, Erdinç Pekköz xx, Erhan Şentürk xx, İsmail Haktan Odabaşı xx (Doğan Emeksiz dk. 44 x), Mithat Pala x (Cihan Özkara dk. 79 x), Celal Hanalp xx
İnegölspor: Gökhan Siverek xx, Türker Toptaş x, İbrahim Sürgülü xx, Mustafa Kayabaşı x (Erdem Koçal dk. 67 x), Bahadır Taşdelen xx, Serkan Sözmen xx, Samet Cantürk xx, Selimcan Temel x (Gülhan Üreyen dk. 86 ?), Aykut Uluç xx (Enes Ata dk. 83 ?), Ersel Aslıyüksek xx (Ali Kılıç dk.67 x), Ömer Faruk Ermeç xx
Goller: Erhan Şentürk (dk. 43, 59 ve 87), Cihan Özkara (dk. 83) (Afyonspor), Bahadır Taşdelen (dk. 22 ve 47) (İnegölspor)
Sarı Kartlar: Mithat Pala, (Afyonspor), Ersel Aslıyüksek, Selimcan Teme, Türker Toptaş (İnegölspor) - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
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