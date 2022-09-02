Lider Bodrumspor takipçisi Eyüpspor'u konuk edecek - Son Dakika
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Lider Bodrumspor takipçisi Eyüpspor'u konuk edecek

02.09.2022 11:34
Lider Bodrumspor takipçisi Eyüpspor'u konuk edecek

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta uzatmanın son dakikasında yediği golle evinde Adanaspor'la 3-3 berabere kalan 7 puana sahip lider Bodrumspor, yarın aynı punda olan takipçisi Eyüpspor'u konuk edecek.

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta uzatmanın son dakikasında yediği golle evinde Adanaspor'la 3-3 berabere kalan 7 puana sahip lider Bodrumspor, yarın aynı punda olan takipçisi Eyüpspor'u konuk edecek. Bodrum İlçe Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada Adem Cinek düdük çalacak.

Karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribün 200, maraton ve kale arkaları 50, misafir tribün ise 65 TL olarak satışa çıktı.Teknik direktör İsmet Taşdemir, taraftarın desteği ile sahadan galibiyetle ayrılacaklarını ifade etti. Tarihlerinde ilk kez mücadele ettikleri 1'inci Lig'e çok iyi başladıklarını vurgulayan Taşdemir, "Eyüpspor bu ligin güçlü, iddialı takımlarından biri. Kıran kırana bir mücadele bizi bekliyor" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Adanaspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Lider Bodrumspor takipçisi Eyüpspor'u konuk edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Lider Bodrumspor takipçisi Eyüpspor'u konuk edecek - Son Dakika
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