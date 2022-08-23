Altınordu'da Kahraman zaman istedi - Son Dakika
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Altınordu'da Kahraman zaman istedi

23.08.2022 12:17
Altınordu'da Kahraman zaman istedi

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk 2 haftada Gençlerbirliği ile deplasmanda 3-3 berabere kalıp evinde Sakaryaspor'a 2-0 yenilen Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman zaman istedi.

SPOR Toto 1'inci Lig'de ilk 2 haftada Gençlerbirliği ile deplasmanda 3-3 berabere kalıp evinde Sakaryaspor'a 2-0 yenilen Altınordu'da teknik direktör Ufuk Kahraman zaman istedi.

En kısa sürede sistemin oturacağını belirten genç teknik adam, "Kendi oyunumuzu oynamak için yoğun çalışıyoruz. Gençlerbirliği maçının ilk yarısı, Sakaryaspor karşılaşmasının da ikinci devresinde çok iyi işler yaptık. Bunu yayayacağız. Bunun için birz zamana ihtiyacımız olacak. Bu hafta deplasmanda Boluspor'la oynayacağız. Ben takımıma, genç ve tecrübeli oyuncularıma sonuna kadar güveniyorum. Altınordu geride kalan sezonlarda hep sonradan açıldı. Biz bu süreyi daha kısaya çevireceğiz" dedi.


- İzmir
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Altınordu evinde yenilgiyle tanıştı Altınordu evinde yenilgiyle tanıştı
Kaynak: DHA

Gençlerbirliği, Sakaryaspor, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu'da Kahraman zaman istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altınordu'da Kahraman zaman istedi - Son Dakika
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