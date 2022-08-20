Denizlispor galibiyete odaklandı - Son Dakika
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Denizlispor galibiyete odaklandı

20.08.2022 11:26
Denizlispor galibiyete odaklandı

Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi akşamı evinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek Altaş Denizlispor galibiyete odaklandı.

Spor Toto 1'inci Lig'de pazartesi akşamı evinde Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek Altaş Denizlispor galibiyete odaklandı.

Sezona Eyüpspor yenilgisiyle başlayan yeşil-siyahlılarda teknik direktör Mesut Bakkal, yaşanan kaybı telafi edeceklerine inandığını söyledi. Taraftarın desteğine çok ihtiyaç duyduklarını ifade eden deneyimli teknik adam, "Maalesef sezona puansız başladık. Eyüpspor maçında kötü bir performans da ortaya koymadık. Evimizde ise kesinlikle kayıplar yaşamak istemiyoruz. Kazanarak yukarılara adımızı yazdıracağız" dedi.


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Ç. Rizespor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü Ç. Rizespor, Denizlispor hazırlıklarını sürdürdü Çaykur Rizespor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor Çaykur Rizespor, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Kaynak: DHA

Denizlispor, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor galibiyete odaklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor galibiyete odaklandı - Son Dakika
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