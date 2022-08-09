Altınordu'ya 3 oyuncudan müjde

SPOR Toto 1'inci Lig'de sezonun ilk haftasında cumartesi günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Altınordu'da sakatlık yaşayan 3 futbolcunun iyileştiği öğrenildi. Arka adalesindeki sakatlık nedeniyle bir süredir tedavi gören forvet Bertuğ'un yanı sıra hafif sakatlıkları nedeniyle Göztepe ile oynanan hazırlık maçında riske edilmeyen Ahmet Dereli ve Kürşad'ın bugün takıma katılacağı bildirildi. Kırmızı-lacivertlilerde aşil tendonundaki sakatlığı süren stoper Yusuf Yalçın dışında eksik yok.

Yeni sezonda hedefini Süper Lig olarak belirleyen Altınordu, Başkent'ten puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

- İzmir