Denizlispor 5 sezon sonra en kötü başlangıcı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Denizlispor 5 sezon sonra en kötü başlangıcı yaptı

06.09.2022 11:11
Denizlispor 5 sezon sonra en kötü başlangıcı yaptı

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Beyçimento Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Altaş Denizlispor, son 5 sezonun en kötü başlangıcını yaptı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de son olarak evinde Beyçimento Bandırmaspor'a 1-0 yenilen Altaş Denizlispor, son 5 sezonun en kötü başlangıcını yaptı. Geride kalan 4 haftada sadece 1 beraberlik alıp 3 mağlubiyet elde eden yeşil-beyazlılar aynı performansı 2017-2018 sezonunda da gösterdi. Bu sezon Eyüpspor, Manisa FK ve Bandırmaspor'a yenilip Çaykur Rizespor'la berabere kalan Denizlispor, 2017-2018'de de ilk 4 haftada 1 puan alabildi.

O dönem ligi 2 puan farkla 15'inci sırada bitiren Denizlispor kıl payı kümede kaldı. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan ve eksik oyuncularının çokluğu nedeniyle sıkıntı yaşayan Ege ekibinde teknik direktör Mesut Bakkal mutlaka üzerlerindeki kara bulutları dağıtacaklarını ve istedikleri seviyeye geleceklerini söyledi. Denizlispor bu hafta Sakaryaspor deplasmanında ter dökecek.


- Denizli
YORUMLAR
500
Manisa Futbol Kulübü çıkışta Manisa Futbol Kulübü çıkışta Eksikler Denizlispor'un canını sıktı Eksikler Denizlispor'un canını sıktı
Kaynak: DHA

Denizlispor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor 5 sezon sonra en kötü başlangıcı yaptı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:50 Malezya'da ölüm ve kırbaç cezaları 2023'te kaldırılacak!
10:44 Dolar/TL, güne yükselişle başladı! 18,23 seviyesinden işlem görüyor
10:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın Batı'ya doğal gaz akışını kesmesini değerlendirdi: Avrupa bu kışı ciddi sıkıntıyla geçirecek, Türkiye sorun yaşamaz
10:38 Melih Gökçek'in kanalında yapılan "Hayat pahalılığı" isyanı, sunucuyu terletti!
10:37 Milli voleybolcular Hande Baladın ve Zehra Güneş'in ayna karşısında verdiği poza beğeni yağdı
10:24 PKK üyesi kadın terörist İstanbul Havalimanı'nda yakalanarak tutuklandı
10:23 Canlı yayında "ekonomi" gerilimi! Cem Küçük ve Ersan Şen birbirine girdi
10:14 Eşiyle boşanma aşamasında olan kadın oğlu tarafından vuruldu! Silahı babası vermiş
10:07 Motorine 77 kuruşluk zam kapıda! Bu gece yarısından sonra etkili olması bekleniyor
10:07 Japonya'da okul servisinde unutulan çocuk 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 11:11:35. #1.12#
SON DAKİKA: Denizlispor 5 sezon sonra en kötü başlangıcı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement