Manisa FK'ya genç sağ bek - Son Dakika
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Manisa FK'ya genç sağ bek

02.09.2022 16:10
Manisa FK'ya genç sağ bek

Spor Toto 1'inci Lig'in iddialı takımlarından Manisa Futbol Kulübü, Vanspor'dan 20 yaşındaki sağ bek Oktay Gürdal'ı kadrosuna kattı.

Spor Toto 1'inci Lig'in iddialı takımlarından Manisa Futbol Kulübü, Vanspor'dan 20 yaşındaki sağ bek Oktay Gürdal'ı kadrosuna kattı. Genç futbolcu, Fikri Bayrıl Tesisleri'nde yönetimden Erdem Özkan'ın katıldığı törenle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Oktay, imza töreninde, "Hedefleri olan Manisa Futbol Kulübü'nün bir parçası olmak çok güzel bir duygu. Takımımın başarı için elimden gelen mücadeleyi vereceğim. İnşallah hep birlikte sezon sonunda hak ettiğimiz üst lige çıkacağız" dedi.


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Kaynak: DHA

Manisa, Spor, Son Dakika

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