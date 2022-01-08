Üye Girişi
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Bursaspor: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Bursaspor: 1

08.01.2022 18:04
Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Bursaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Adanaspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaştığı Bursaspor'u 3-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında Adanaspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda karşılaştığı Bursaspor'u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

15. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan İsmail Yüksek'in meşin yuvarlağı düzelterek yaptığı vuruş az farkla auta gitti.

34. dakikada Tetteh'in kendi sahasından orta yuvarlak üzerinde bulunan Cem'e pasıyla Adanaspor kontratak geliştirdi. Cem'in ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Erhan oyun alanına çeldi.

40. dakikada gelişen Adanaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Tetteh'in pasında Thomas Bruns'un penaltı noktası üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erhan'da kaldı.

49. dakikada sol kanattan gelişen Adanaspor atağında İsmail Erdoğan'ın presi sonrası savunma ile kaleci Erhan anlaşamadı ve seken top Thomas Bruns'un önünde kaldı. Thomas'ın ceza sahası dışından yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

54. dakikada Taha Altıkardeş'in, İsmail Erdoğan'a yaptığı müdahaleyi hakem Turgut Doman kırmızı kart olarak değerlendirirken, Taha oyun dışı kaldı.

63. dakikada ceza sahası sağ çaprazından Burak Altıparmak'ın ortasında Matavz'ın kafa vuruşu az farkla auta gitti.

64. dakikada Alaskarov'un kendi ceza sahası içine gönderdiği pas kısa düşerken, araya giren Tetteh kaleciyi çalımlayarak topu ağlara gönderdi. 2-0

78. dakikada Tetteh ile paslaşarak ceza sahasına giren Celil'in penaltı noktasından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erhan'dan döndü. Kaleciden dönen topta Tetteh'in vuruşu üstten auta gitti.

79. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Kingsley'in Alaskarov tarafından düşürülmesine hakem Turgut Doman penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Celil Yüksel'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0

84. dakikada topla ceza sahasına giren Bruno, rakiplerini çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Turgut Doman xx, Serkan Olguncan xx, Mustafa Sönmez xx

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu xx, Roche xxx, Uğurcan Yazgılı xx, Rüştü Hanlı xx, Fıratcan Üzüm xx, Bennasser xxx, Cem Özdemir xxx (Kingsley dk. 70 xx), İsmail Erdoğan xxx (Muhammet Çakı dk. 90 ?), Bruns xxx (Harun Kaya dk. 90 ?), Celil Yüksel xxx, Tetteh xxx

Yedekler: Özer Soylu, Muhammed Ardıç, İbrahim Aksu

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Bursaspor: Erhan Erentürk x, Uğur Kaan Yıldız x (Bruno dk. 76 x), Taha Altıkardeş x, Capan x, Onur Atasayar xx, Kubilay Sönmez xx, Burak Altıparmak x (Tuğbey Akgün dk. 90 ?), İsmail Yüksek xx (Kerem Şen dk. 90 ?) Batuhan Kör x (Alaskarov dk. 60 xx), Hasan Ayaroğlu x (Ofosu dk. 60 xx), Matavz xx

Yedekler: Canberk Yurdakul, Cristobal Jorque, Vefa Temel, Mert Yılmaz, Acolatse

Teknik Direktör: Tamer Tuna

Goller: Thomas Bruns (dk. 49), Tetteh (dk. 64) (Adanaspor)

Kırmızı Kart: Taha Altıkardeş (dk. 54) (Bursaspor)

Sarı kartlar: Bennasser, Cem Özdemir (Adanaspor), Onur Atasayar, Kubilay Sönmez, Burak Altıparmak, Alaskarov, Kerem Şen (Bursaspor) - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Necmi Kadıoğlu, Spor Toto, Bursaspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Bursaspor: 1 - Son Dakika Spor


Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım         
17:32
Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı Dolandırıcılıktan tutuklanan fenomenler serbest bırakıldı         
16:29
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti         
16:05
Sokak köpekleri yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı! İşte kameraya yansıyan o anlar Sokak köpekleri yolda yürüyen 15 yaşındaki çocuğa saldırdı! İşte kameraya yansıyan o anlar         
15:13
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı! Bu adam ne yapıyor? Eline taşı aldı ve arabalara yaklaştı!         
14:11
İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti! İki sevgilinin tartışmasının kurbanı 17 yaşındaki Edanur oldu! Kavgayı ayırmak istemişti!         
13:11
Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır" Fenerbahçe'den Trabzon-Malatya maçının hakemine tepki: "Her şey ortada, bu sezonun inandırıcılığı sorgulanır"         
11:06
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler Canlı canlı toprağa gömülen gençler konuştu: Bize işkence edip uyuşturucu içtiler         
08:30
Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi Yolcu otobüsü kamyonetle çarpıştı, ortalık savaş alanına döndü: 2 kişi yaşamını yitirdi         
08:01
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Son Dakika: Benzin ve motorine zam Son Dakika: Benzin ve motorine zam         
20:28

Son Dakika Haberleri
17:59 Bakan Akar, Pakistan'ın Türkiye'den ATAK helikopteri alımından vazgeçtiği iddialarını yalanladı
17:59 AK Partili Şamil Tayyar'dan muhalefet vekillerine çağrı: Madem zor günler geçiriyoruz, yüzde 30.5'lik zamdan vazgeçin
17:52 Galatasaray'da sürpriz ilk 11!
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İBB'de terör örgütü aparatları istihdam ediliyor, aynısı Ankara'da da var
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fahiş fiyat artışı yapanların gözlerinin yaşına bakmayacağız
17:31 Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'dan Kazakistan mesajı: Karışık bilgiler var, pozisyonumuzun netleşmesi için biraz beklememiz lazım
16:57 Volkan Demirel: Hocam ya sen bırak, ya da ben görevi bırakayım
16:42 Yakınlarını arayan onlarca insan morgların önünde kuyruk oluşturdu
16:22 Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri
16:21 Yok böyle maç! Galatasaray'ı eleyen Denizlispor maçı 90'ıncı dakikadan sonra çevirdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 18:22:11. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Adanaspor: 3 Bursaspor: 1 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement