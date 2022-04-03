Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0

03.04.2022 22:34
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Altınordu sahasında karşılaştığı Adanaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan Dakikalar

15. dakikada sağ kanattan gelişen Adanaspor atağında Evren'in ortasına ceza sahası içinde bulunan İsmail'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

44. dakikada ceza sahası yayı önünden frikik kazanan Altınordu'da, topun başına geçen Şeref'in plase vuruşunu Kaleci Burak parmaklarının ucuyla çelerek topu kornere attı.

56. dakikada orta alandan gelişen Altınordu atağında Ali Dere'nin ayak dışıyla attığı uzun pasla savunma arkasına sarkan Ahmet İlhan, altıpas çizgisinin sol tarafından yaptığı şık aşırtma vuruşla topu kalecinin üzerinden ağlara gönderdi. 1-0

75. dakikada orta alandan yüklenen Altınordu'da Ahmet İlhan'ın pasıyla beraber kaleciyle karşı karşıya kalan Şeref, kaleciyi çalımladı. Daha sonrasında şutunu atsa da savunma topu çizgiden çıkardı.

76. dakikada orta alandan gelişen Altınordu atağında ceza sahası yayı üzerinde Adanasporlu Evren, Hüsamettin'i düşürdü. Hakem, Evren'e kırmızı kart gösterdi.

78. dakikada kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kürşad, yerden yaptığı vuruşla kalenin solundan topu filelerle buluşturdu. 2-0

90+2. dakikada Adanaspor ceza sahasında yaşanan pozisyonda Feytullah'ın aşırtma pasında topa gelişine vuran Recep'in şutu üst direkten oyun alanına döndü.

Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu

Hakemler: Ömer Faruk Turtay xx, Oğuz Terzi xx, Ogün Kamacı xx

Altınordu: Ali Emre xx, Rıdvan xx (Furkan dk. 71 x), Volkan xx, Erdi xx, Yusuf Esendemir x (Ali Dere dk. 46 x), Kürşad xxx, Kubilay xx (Yusuf Arslan dk. 90+2 ?), Recep xx, Ahmet İlhan xxx (Feytullah dk. 86 ?), Şeref xx (Metehan dk. 90+2 ?), Hüsamettin xx

Yedekler: Serhat, Muzaffer, Gökberk, Kenan, Sami

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Adanaspor: Burak xx, Donkor xx, Evren x, Roche x, Fıratcan xx, İsmail xx, Bennasser x, Celil x (Ahmethan dk. 90 ?), Bruns x (Ciss dk. 65 x), Eren x (Efe dk. 65 x), Tetteh x (İbrahim dk. 83 ?)

Yedekler: Özer, Harun, Ibe, Kadir, Hakan, Yiğithan

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Gol: Ahmet İlhan (dk. 56), Kürşad (dk. 78) (Altınordu)

Kırmızı kart: Evren (dk. 76) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Rıdvan, Yusuf Esendemir (Altınordu), Bennasser, Roche (Adanaspor) - İZMİR

Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0

YORUMLAR
500
Altınordu seriyi sürdürecek Altınordu seriyi sürdürecek Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler Az kalsın dünyaya rezil olacaktık! Hakemin verdiği yanlış kararı tribünden inerek önlediler

Spor Toto, Adanaspor, Altınordu, Evren, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Altınordu: 2 Adanaspor: 0 - Son Dakika
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