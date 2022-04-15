Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Denizlispor: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Denizlispor: 1

15.04.2022 16:33
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Denizlispor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde karşılaştığı Denizlispor'a 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Ankara Keçiörengücü evinde karşılaştığı Denizlispor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Özer'in sağ kanattan gönderdiği ara pasta Ömer Şişmanoğlu ceza sahasında topla buluştu. Sağ çaprazdan kaleyi yoklayan Ömer'in şutunu yerden kaleci Metin Uçar çeldi.

41. dakikada Taşkın Çalış'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak Denizlispor savunmasından geri döndü. Ceza sahası dışında topu karşılayan Olawoyin'in şutunu Denizlispor savunması kesti. Altı pasta topla buluşan Fatih Selimhan Korkmaz'ın vuruşunda ise meşin yuvarlak ağlara gitti. Yardımcı hakemin ofsayt kararı ile gol geçerlilik değeri kazanmadı.

50. dakikada ceza sahası içinde havadan gelen topu indiren Ömer Şişmanoğlu, sol çaprazda duran İlhan Depe'ye aktardı. Kaleci Metin Uçar'ı geçen İlhan Depe meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 0-1

Stat: Aktepe

Hakemler: Onur Özütoprak xx, Hasan Hüseyin Tetik xx, Mert Bulut xx

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar x, Muharrem Cinan xx Hüsamettin Tut dk. 56 x), Fatih Selimhan Solmaz xx, Mehmet Dingil xx (Manaj dk. 74 x), Uzodimma xx, Taşkın Çalış xx, Ackah xx (Uğur Utlu dk. 80 ?), Djibrila x (Ziya Alkurt dk. 46 x), Olawoyin xx, Ali Yavuz Kol xx (Erkam Reşmen dk. 56 x), Hamza Gür xx

Yedekler: Boran Güngör, Aykut Çeviker, Taha Batuhan Yayıkcı

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Denizlispor: Abdulkadir Sünger xx, Schwechlen xx, Hakan Cinemre xx, Oğuz Yılmaz xx, Lopes xx, Muhammed Gönülaçar xx, İlhan Depe xx, Djedje xx (Muhammet Özkal dk. 81. ?), Özer Özdemir xx (Mustafa Çeçenoğlu dk. 75 x), Aissati xx (Mayi dk. 72 x), Ömer Şişmanoğlu xx (Turaç Böke dk. 80 ?)

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Ali Eren Yalçın, Bekir, Erdal Akdarı, Emre Sağlık, Ahmet Tekin, Muhammed Eren Kıryolcu

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gol: İlhan Depe (dk. 50) (Denizlispor)

Sarı kartlar: Mehmet Dingil (Ankara Keçiörengücü), Schwechlen, Özer Özdemir (Denizlispor) - ANKARA

Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Denizlispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Denizlispor: 1

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KEÇİÖRENGÜCÜ, Denizlispor, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Denizlispor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 0 Denizlispor: 1 - Son Dakika
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