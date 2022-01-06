Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre ligin 20. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şunlar:
8 Ocak Cumartesi:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altaş Denizlispor: Yiğit Arslan
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kocaelispor: Yasin Kol
16.00 Adanaspor- Bursaspor: Turgut Doman
19.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor: Suat Arslanboğa
9 Ocak Pazar:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nasadoge Menemenspor: Eren Özyemişcioğlu
13.30 Manisa FK- İstanbulspor: Muhammet Ali Metoğlu
16.00 Beypiliç Boluspor- Balıkesirspor: Mert Düzenge
19.00 Eyüpspor- Gençlerbirliği: Yusuf Ziya Gündüz
10 Ocak Pazartesi:
20.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü: Onur Özütoprak
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Spor Toto 1. Lig'de 20. hafta maçlarının hakemleri açıklandı - Son Dakika Spor