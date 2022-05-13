Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta müsabakaları yarın oynanacak - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta müsabakaları yarın oynanacak

13.05.2022 08:56
Spor Toto 1. Lig'de 37. hafta müsabakaları yarın oynanacak

Spor Toto 1. Lig'de son 2 haftaya girilirken, play-off oynayacak son takımla ligde veda edecek 3 ekip daha belli olacak.

Spor Toto 1. Lig'de son 2 haftaya girilirken, play-off oynayacak son takımla ligde veda edecek 3 ekip daha belli olacak.

Tüm 37. hafta müsabakalarının yarın saat 16.00'da başlayacağı ligde Adanaspor haftayı maç yapmadan geçecek.

MKE Ankaragücü ve Bereket Sigorta Ümraniyespor'un doğrudan Süper Lig'e yükseldiği, Royal Hastanesi Bandırmaspor, İstanbulspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un play-off'u garantilediği ligde son iki hafta öncesi 51 puanlı Eyüpspor, play-off için en avantajlı takım konumunda bulunuyor.

49 puana sahip Tuzlaspor ile 47'şer puanlı Yılport Samsunspor ve Ankara Keçiörengücü de play-off için umutlarını sürdürüyor.

Düşme hattının 4 puan önünde, Eyüpspor'un 6 puan gerisinde yer alan 12. sıradaki 45 puanlı Altaş Denizlispor'un da az da olsa play-off şansı bulunuyor.

Ligden düşme hattı

Balıkesirspor'un veda ettiği ligde düşme hattındaki 38 puanlı NasaDoge Menemenspor ile 41'er puana sahip Kocaelispor ve Bursaspor, yarınki müsabakalarını kaybetmeleri ve düşme hattının üzerindeki Altınordu ve Beypiliç Boluspor'un alacağı sonuçlara göre son hafta öncesinde ligden düşebilir.

Düşme hattındaki takımlardan NasaDoge Menemenspor'un Gençlerbirliği'ni konuk edeceği 37. haftada Bursaspor, play-off'u garantileyen Royal Hastanesi Bandırmaspor'la, Kocaelispor da teknik direktör İbrahim Üzülmez'le ilk maçına çıkacak ve Eyüpspor'la deplasmanda karşılaşacak.

Bu 3 takımın üzerinde bulunan takımlardan Altınordu, lige veda eden Balıkesirspor'la İzmir'de, Beypiliç Boluspor ise Süper Lig vizesi alan MKE Ankaragücü ile deplasmanda mücadele edecek.

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Boluspor, Ankaragücü maçını kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor Boluspor, Ankaragücü maçını kazanarak düşme hattından uzaklaşmak istiyor İbrahim Üzülmez, resmen Eyüpspor'da İbrahim Üzülmez, resmen Eyüpspor'da

MKE Ankaragücü, Spor Toto, Eyüpspor, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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