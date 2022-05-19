Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta maçları oynanacak - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta maçları oynanacak

19.05.2022 11:03
Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta maçları oynanacak

Spor Toto 1. Lig'de 38. ve normal sezonun son haftası, yarın oynanacak 5 müsabakayla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'de 38. ve normal sezonun son haftası, yarın oynanacak 5 müsabakayla başlayacak.

Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

Yarın:

17.00 Beypiliç Boluspor- Altınordu (Bolu Atatürk)

17.00 Tuzlaspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)

20.00 İstanbulspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.00 Altaş Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Denizli Atatürk)

20.00 Balıkesirspor- Eyüpspor (Balıkesir Atatürk)

21 Mayıs Cumartesi:

16.00 Ankara Keçiörengücü- MKE Ankaragücü (Aktepe)

16.00 Gençlerbirliği-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Eryaman)

19.00 Bursaspor-NasaDoge Menemenspor (Bitci Timsah Park)

19.00 Kocaelispor- Adanaspor (Kocaeli)

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig'de 38. hafta maçları oynanacak - Son Dakika
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