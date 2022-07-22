Son dakika haberi | Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i transfer etti - Son Dakika
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Son dakika haberi | Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i transfer etti

22.07.2022 22:49
Son dakika haberi | Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i transfer etti

Bir son dakika haberine göre Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan görüntülü paylaşımda, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren 35 yaşındaki hücum oyuncusunun transfer edildiği duyuruldu.

Kariyerine Ajax'ta başlayan Babel, Liverpool, Hoffenheim, Kasımpaşa, Al-Ain, Deportivo, Beşiktaş, Fulham ve Galatasaray'da forma giydi.

Hollandalı oyuncu, geçen sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 42 maçta 3 gole imza attı.

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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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