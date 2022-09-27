Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy ile ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika
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Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy ile ilk antrenmanını yaptı

27.09.2022 21:18
Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy ile ilk antrenmanını yaptı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, bugün sözleşme imzalayan teknik direktör Taşkın Aksoy ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, bugün sözleşme imzalayan teknik direktör Taşkın Aksoy ile ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Aksoy, idman öncesi saha içerisinde kısa bir toplantı yaptı.

Toplantının ardından koşuyla başlayan antrenman, koordinasyon ve pas çalışmasının ardından dar alanda 5'e 5 pas çalışmasıyla devam etti.

İkinci bölümde dönüşümlü olarak üç kaleden kurulu dar alanda taktiksel oyun oynayan kırmızı-siyahlı ekip, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı.

Çalışmaları Kulüp Başkanı Niyazi Akdaş, bazı yönetim kurulu üyeleri ve sportif direktör Emrah Yıldız da saha kenarından takip etti.

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Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, yeni teknik direktörü Taşkın Aksoy ile ilk antrenmanını yaptı - Son Dakika

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